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Купить дом в Македонии и Фракии, Греция

Panorama Municipal Unit
70
Эпаноми
44
Plagiari
39
Неа-Каликратия
37
demos pellas
34
Яница
34
Неа-Триглия
31
Asvestochori
28
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3 513 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 4 спальнив Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Дом 4 спальнив triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат 235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Дом 3 спальнив Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальнив Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Таунхаус 2 спальнив Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спаленв Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Дом 2 комнатыв Agios Andreas, Греция
Дом 2 комнаты
Agios Andreas, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 155,000
Eleftheres, Agios Andreas: Excellent new Detached house for sale 72 sq.m. on 1 level in 131s…
Дом 1 спальняв Ормос Принос, Греция
Дом 1 спальня
Ормос Принос, Греция
1 ванных комнат
€ 105,000
Код недвижимости: 11272 - Дом на продажу в Тасос Ормос Приноу для € 105.000 . Это 45 кв. Меб…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальнив Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 2 спальнив Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 260 м² -1 Этаж
€ 600,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
Дом 8 спаленв Kriopigi, Греция
Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальнив Kriopigi, Греция
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 125 м² -1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 258 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальнив Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 2 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 178,000
Detached home for sale in DEPOS, Kavala of Kavala Prefecture for 178.000€ (Listing No ΝΠ664)…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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