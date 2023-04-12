Купить дом в Македонии и Фракии, Греция

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Panorama Municipal Unit
70
Эпаноми
44
Plagiari
39
Неа-Каликратия
37
demos pellas
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Яница
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3 513 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат
175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Дом 2 комнаты
Agios Andreas, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 155,000
Eleftheres, Agios Andreas: Excellent new Detached house for sale 72 sq.m. on 1 level in 131s…
Дом 1 спальня
Ормос Принос, Греция
1 ванных комнат
€ 105,000
Код недвижимости: 11272 - Дом на продажу в Тасос Ормос Приноу для € 105.000 . Это 45 кв. Меб…
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат
260 м²
-1 Этаж
€ 600,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат
125 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 2 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 178,000
Detached home for sale in DEPOS, Kavala of Kavala Prefecture for 178.000€ (Listing No ΝΠ664)…
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