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Греция
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Купить коттедж с бассейном в Македонии и Фракии, Греция
The municipality Nea Propontida
45
demos aristotele
33
Municipality of Pylaia - Chortiatis
33
Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
24
Иерисос
21
Panorama Municipal Unit
20
Коринос
18
Неа-Муданья
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Neoi Epivates
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Municipality of Neapoli-Sykies
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56 объектов найдено
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Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 8 спален
Kriopigi, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 комнат
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 комнаты
Taxiarchis, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Коттедж 4 спальни
Pefkochori, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
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