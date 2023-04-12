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Купить коттедж с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

demos pellas
30
Яница
30
Эпаноми
24
Коринос
18
Drymos
16
Agia Triada
15
Plagiari
13
Неа-Миханьона
12
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426 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 4 спальнив Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 спальнив Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Коттедж 5 комнатв Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 6 комнатв Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 4 спальнив Sfendami, Греция
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Коттедж 4 спальнив Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комнатав Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
Коттедж 3 спальнив Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Метони, Греция
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 5 комнатв Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Коттедж 5 комнатв Polychrono, Греция
Коттедж 5 комнат
Polychrono, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 4 спальнив Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 675,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальнив Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 6 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 2 спальнив Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. По…
Коттедж 5 комнатв Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 6 спаленв Неа-Потидея, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Потидея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 комнатв Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 5 спаленв Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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