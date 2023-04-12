Купить коттедж в Македонии и Фракии, Греция

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Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 270,000
Area : Mesimeri
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 930,000
Area : Perea
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 4 спальни
Доркас, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 70,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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