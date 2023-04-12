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Купить шале с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

demos kassandras
4
Municipality of Thessaloniki
2
Салоники
2
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Полийирос
1
Шале В архив
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5 объектов найдено
Шале 4 спальнив Polychrono, Греция
Шале 4 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 5,900,000
Продается комплекс в Греции состоящий из трех вилл площадью 600 м2 на полуострове Халкидики.…
Шале 12 спаленв Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
12 Количество комнат 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
Шале 14 спаленв Taxiarchis, Греция
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
14 Количество комнат 593 м² -1 Этаж
€ 1,275,000
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
Шале 9 спаленв Polychrono, Греция
Шале 9 спален
Polychrono, Греция
9 Количество комнат 620 м² -1 Этаж
€ 570,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 620 m…
Шале 10 спаленв Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с бассейном
недорогая
элитное
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