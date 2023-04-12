Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. Шале

Купить шале с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

demos kassandras
4
Municipality of Thessaloniki
2
Салоники
2
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Полийирос
1
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м² 1 Этаж
€ 160,000
Maisonette for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 160.000€ (Listing No…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 2 спальнив Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Квартира 2 спальнив Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 148,123
Код недвижимости: 4 - 677 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 153.000. Это 85 кв. М…
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 170 м²
€ 660,911
Property Code: 4-1003 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for €680.000 . This 170 sq. m. V…
Квартира 2 спальнив Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
2 ванных комнат 80 м²
€ 154,537
Код недвижимости: 3-1076 - Квартира на продажу в Паллини Полихроно для € 159.000 . Это 80 кв…
Квартира 3 спальнив Като-Сулион, Греция
Квартира 3 спальни
Като-Сулион, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 430,000
Код недвижимости: 1265 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Мезонет общей площадью 210 м2, 2 уровня Марафо…
Коттедж 10 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
15 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
235 м²
€ 448,079
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
Дом 6 комнатв периферия Крит, Греция
Дом 6 комнат
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 260 м²
€ 596,443
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Коттедж 5 спаленв Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти