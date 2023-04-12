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Купить квартиру с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Pylaia Municipal Unit
62
Municipal Unit of Evosmo
58
Municipality of Neapoli-Sykies
45
Neoi Epivates
21
Municipal unit of Efkarpia
16
demos diou - olympou
13
Asvestochori
11
Kallithea
11
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15 объектов найдено
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 235 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 5 спаленв triadi, Греция
Квартира 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат 690 м² -1 Этаж
€ 3,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
Квартира 3 спальнив Sozopoli, Греция
Квартира 3 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 800,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальнив Sozopoli, Греция
Квартира 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 208 м² 4 Этаж
€ 950,000
Ntepo ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 208 m2, 4-й эт…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 130 м² 8 Этаж
€ 430,000
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…
Квартира 2 спальнив Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 4 комнатыв Skala Fourkas, Греция
Квартира 4 комнаты
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира в комплексе рядом с прекрасным пляжем в экологически чистом районе в окружении сосн…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальняв Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив Neo Rysio, Греция
Квартира 4 спальни
Neo Rysio, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 2 спальнив Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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