Купить квартиру с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Квартира 1 комната периферия Центральная Македония, Греция 1 Количество комнат 720 м² Количество этажей 1

€ 1,500,000

Продается новое здание, состоящее из 6 квартир с 2 или 3 спальнями, каждая по 120 кв.м. Все …