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Греция
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Купить квартиру с видом на море в Македонии и Фракии, Греция
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273 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
98 м²
8/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 165 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
150 м²
5/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
157 м²
2/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 157 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
110 м²
6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
120 м²
6/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
720 м²
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается новое здание, состоящее из 6 квартир с 2 или 3 спальнями, каждая по 120 кв.м. Все …
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
100 м²
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
130 м²
1/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
230 м²
1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 230 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
152 м²
€ 810,000
Продается дуплекс площадью 152 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой эт…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
194 м²
5/1 Этаж
€ 950,000
Продается квартира площадью 194 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4 Количество комнат
330 м²
€ 450,000
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
103 м²
5/1 Этаж
€ 570,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
136 м²
5/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 136 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
175 м²
6/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
185 м²
€ 1,100,000
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
Квартира 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
207 м²
6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
157 м²
4/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 157 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
177 м²
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 177 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
95 м²
3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
94 м²
8/1 Этаж
€ 780,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
146 м²
4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
98 м²
7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
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