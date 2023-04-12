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Купить квартиру с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Thessaloniki Municipal Unit
206
Никити
108
Municipality of Pylaia - Chortiatis
103
Kordelio - Evosmos Municipality
82
Катерини
72
Pylaia Municipal Unit
62
Municipal Unit of Evosmo
58
Касандрия
50
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153 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальнив Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 110 м² 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 250 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 100 м² 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 250 м² 2/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 207 м² 6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 95 м² 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 146 м² 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 98 м² 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 213 м² 6/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6 Количество комнат 200 м² 2/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 18 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 18 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
18 Количество комнат 520 м² Количество этажей 1
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 15 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 15 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
15 Количество комнат 500 м² 2/2 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 150 м² 5/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 120 м² 5/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 115 м² 6/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 220 м² 3/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 162 м²
€ 330,000
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 106 м² 8/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 спальняв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат 160 м² 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнатыв Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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