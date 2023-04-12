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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
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Купить квартиру с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция
Thessaloniki Municipal Unit
206
Никити
108
Municipality of Pylaia - Chortiatis
103
Kordelio - Evosmos Municipality
82
Катерини
72
Pylaia Municipal Unit
62
Municipal Unit of Evosmo
58
Касандрия
50
Полийирос
41
The municipality Nea Propontida
32
Неа-Каликратия
25
Chortiatis Municipal Unit
21
demos aristotele
21
Panorama Municipal Unit
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Trilofos
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Неа-Муданья
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Иерисос
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Neo Rysio
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153 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
110 м²
6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
250 м²
2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
100 м²
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
250 м²
2/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат
207 м²
6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
95 м²
3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
146 м²
4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
98 м²
7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
213 м²
6/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6 Количество комнат
200 м²
2/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 18 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
18 Количество комнат
520 м²
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 15 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
15 Количество комнат
500 м²
2/2 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
150 м²
5/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
120 м²
5/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
115 м²
6/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
220 м²
3/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
162 м²
€ 330,000
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
106 м²
8/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
160 м²
6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
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