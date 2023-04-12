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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Купить недвижимость в Македонии и Фракии, Греция
Trilofos
94
Panorama Municipal Unit
90
Kordelio - Evosmos Municipality
88
Pylaia Municipal Unit
87
Neo Rysio
77
Municipal Unit of Evosmo
62
Неа-Каликратия
62
Неа-Муданья
62
Municipality of Neapoli-Sykies
61
Неос-Мармарас
56
Эпаноми
55
Неа-Триглия
49
Neoi Epivates
41
Asvestochori
39
Перея
38
demos pellas
36
Яница
36
Коринос
35
demos diou - olympou
29
Serres Municipality
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5 712 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат
175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
1 Этаж
€ 135,000
Kavala, Agios Georgios: For sale corner Apartment 122 sq.m. in a very central location, fron…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат
142 м²
9 Этаж
€ 550,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат
73 м²
9 Этаж
€ 300,000
Ipoloipo kentrou Thessalonikis ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Пл…
Квартира 4 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
162 м²
€ 300,000
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Maisonette for sale 162 sq.m. on a plot of 314 sq.m. on 3 levels.…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
89 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3871 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 245.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
89 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 242.500 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 247,500
Код недвижимости: HPS3873 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 247.500 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3874 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 90 кв. М…
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
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