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Купить таунхаус с видом на море в Лутракион, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 2 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
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