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Купить недвижимость с бассейном в Лутракион, Греция

2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 5 спален
Лутракион, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 7 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
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