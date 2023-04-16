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  6. Лутракион

Купить недвижимость с видом на море в Лутракион, Греция

21 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 3 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 1 комнатав Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продаются 3 коттеджа, находящиеся в стадии строительства, в городе Лутраки. Дома расположены…
Таунхаус 2 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Вилла 6 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Коттедж 5 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 9 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
Вилла 7 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
Коттедж 4 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
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