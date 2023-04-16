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Купить коттедж с видом на горы в Лутракион, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 9 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
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