Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
  6. Лутракион
  7. Квартиры

Купить квартиру в Лутракион, Греция

Квартира В архив
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 44 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 118,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 232,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Realting.com
Перейти