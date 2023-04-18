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Купить недвижимость с видом на море в Ликсурион, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
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