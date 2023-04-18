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Купить недвижимость в Ликсурион, Греция

2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален
Ликсурион, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комнатав Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
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