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Жильё в Левадия, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни
Левадия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 160,000
Квартира 3 спальни в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни
Левадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
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