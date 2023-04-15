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Купить вилла в Литохоро, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 комнатыв Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты
Литохоро, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
Вилла 3 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Литохоро, Греция
Вилла 6 спален
Литохоро, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 580,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
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