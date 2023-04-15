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Купить таунхаус с видом на море в Литохоро, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 3 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 75,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
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