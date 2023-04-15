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Купить недвижимость с видом на горы в Литохоро, Греция

26 объектов найдено
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнатыв Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Вилла 4 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Квартира 3 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 6 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 6 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Таунхаус 3 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Таунхаус 2 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 75,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 5 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 3 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 139,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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