ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Municipality of Larissa
Литохоро
Купить недвижимость с видом на горы в Литохоро, Греция
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 6 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 75,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 3 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 139,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты