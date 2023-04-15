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Купить коттедж с видом на горы в Литохоро, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 6 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 139,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 430,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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