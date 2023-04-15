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Купить квартиру с видом на горы в Литохоро, Греция

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
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