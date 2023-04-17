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Купить коттедж в Liti, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Liti, Греция
Коттедж 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Liti, Греция
Коттедж 3 спальни
Liti, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Realting.com
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