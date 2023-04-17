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Купить недвижимость в Liti, Греция

6 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Liti, Греция
Коттедж 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Квартира 8 комнатв Liti, Греция
Квартира 8 комнат
Liti, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 4
€ 600,000
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Вилла 6 комнатв Liti, Греция
Вилла 6 комнат
Liti, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,700,000
Предлагается на продажу великолепная современная вилла площадью 900 кв.м в престижном районе…
Квартира 2 спальнив Liti, Греция
Квартира 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Liti, Греция
Квартира 1 спальня
Liti, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Коттедж 3 спальнив Liti, Греция
Коттедж 3 спальни
Liti, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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