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Купить вилла с видом на море в Линдос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Калафос, Греция
Вилла 3 спальни
Калафос, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
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