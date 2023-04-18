Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Rhodes
  6. Линдос

Купить недвижимость с бассейном в Линдос, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 комнатыв периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Property Code: 11036 - House FOR SALE in Kranidi Petrothalassa for €900.000 . This 160 sq. m…
Таунхаус 1 комнатав Agros, Греция
Таунхаус 1 комната
Agros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 99,924
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
Дом 10 спаленв Македонии и Фракии, Греция
Дом 10 спален
Македонии и Фракии, Греция
13 Количество комнат 552 м²
€ 4,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 552 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Kaki Thalassa, Греция
Коттедж 3 спальни
Kaki Thalassa, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 179,863
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
Коттедж 1 комнатав Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,099,164
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Вилла 12 спаленв Tourlos, Греция
Вилла 12 спален
Tourlos, Греция
500 м²
€ 4,000,000
Mykonos island, Tourlos area: Erasmos group reccomend a luxury country villa in traditional …
Дом 3 спальнив Эпископи, Греция
Дом 3 спальни
Эпископи, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 260,000
Ref: 160 - Episkopi Ираклиу ПРОДАЖА Каменный дом с 3 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванн…
Дом 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 138 м² 5 Этаж
€ 420,000
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 138 m2, 2 Уровни,…
Дом 4 спальнив Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 180 м² -1 Этаж
€ 780,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3 Уров…
Квартира 3 спальнив Agia Triada, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 219,833
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Таунхаус 2 спальнив Неротривия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неротривия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 209,840
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второ…
Квартира 4 комнатыв Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат 104 м² 1/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Realting.com
Перейти