Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Limenas Markopoulou
  7. Виллы

Купить вилла с видом на море в Limenas Markopoulou, Греция

Вилла В архив
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 1 комнатав Айос-Спиридон, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
Вилла 5 спаленв Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Realting.com
Перейти