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  7. Виллы

Купить вилла в Limenas Markopoulou, Греция

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11 объектов найдено
Вилла 9 комнатв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
Вилла 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 1 комнатав Айос-Спиридон, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
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