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Купить таунхаус с бассейном в Limenas Markopoulou, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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