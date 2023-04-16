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Купить таунхаус с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 345,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Спиридон, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Таунхаус 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
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