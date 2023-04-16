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  6. Limenas Markopoulou

Купить недвижимость с бассейном в Limenas Markopoulou, Греция

6 объектов найдено
Вилла 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
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