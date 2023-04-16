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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Limenas Markopoulou
Купить недвижимость с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
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19 объектов найдено
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Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 345,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спален
Айос-Спиридон, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Вилла 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Таунхаус 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Таунхаус 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
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