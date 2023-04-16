Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Limenas Markopoulou
  7. Дома

Купить дом в Limenas Markopoulou, Греция

30 объектов найдено
Дом 3 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Дом 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 750,000
Продается красивый дом с видом на море. Он расположен в Порто Рафти. Общая площадь дома — 21…
Вилла 9 комнатв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
Вилла 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 1 комнатав Айос-Спиридон, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
Таунхаус 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 3 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Таунхаус 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 5 спаленв Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 345,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Спиридон, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Коттедж расположен в городке Порто - Рафти
Вилла 5 спаленв Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Недостроены коттедж в городке Порто Рафти
Коттедж 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Вилла 3 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 3 спальни
Айос-Спиридон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 3 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Таунхаус 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Вилла 6 спаленв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 6 спален
Айос-Спиридон, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Коттедж 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
Таунхаус 3 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Realting.com
Перейти