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Купить коттедж с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив Айос-Спиридон, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальнив Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
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