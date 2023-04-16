Купить коттедж в Limenas Markopoulou, Греция

Коттедж 2 спальни Limenas Markopoulou, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 250,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…