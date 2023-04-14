Купить вилла с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция

Вилла 2 спальни Херсониссос, Греция 3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 370,000

Предлагается на продажу недавно построенная вилла в Ираклионе, Крит.Дoм площадью 130 м2 с 3 …