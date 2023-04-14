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Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Лимин-Херсонису
Виллы
Купить вилла с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла
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13 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу недавно построенная вилла в Ираклионе, Крит.Дoм площадью 130 м2 с 3 …
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Вилла 4 комнаты
Piskopiano, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 790,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая …
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу уникальная вилла в панорамном расположение в порту Херсониссос. Вилл…
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 749,000
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
Вилла 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 599,000
Предлагается на продажу3-х этажная вилла на Крите. Внутреннее пространство составляет 310 кв…
Вилла 6 комнат
Херсониссос, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла нах…
Вилла 4 спальни
Лимин-Херсонису, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни
Koutouloufari, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
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