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Таунхаусы с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Херсониссос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
€450,000
Realting.com
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