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Купить таунхаус в Лимин-Херсонису, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Piskopiano, Греция
Таунхаус 2 спальни
Piskopiano, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
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