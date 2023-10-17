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Дома в Лимин-Херсонису, Греция

виллы
15
коттеджи
11
29 объектов найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€280,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Piskopiano, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Piskopiano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
€199,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасный отдельно стоящий дом в Херсониссосе, Крит.Расположен в не…
€330,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Херсониссос, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровни…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€349,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€2,40 млн
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€250,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€178,000
Вилла 4 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS330 - Вилла на продажу в Ретимно Центр за € 650.000. Это 200 кв. Вилла …
€650,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
€2,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в панорамном расположение в порту Херсониссос. Вилл…
€1,30 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
€749,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Koutouloufari, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу3-х этажная вилла на Крите. Внутреннее пространство составляет 310 кв…
€599,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
€1,40 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€550,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Херсониссос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
€450,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
€900,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,60 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла нах…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Koutouloufari, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
€2,00 млн
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