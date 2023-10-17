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29 объектов найдено
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
347 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
379 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
1
80 м²
1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€280,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Piskopiano, Греция
3
1
90 м²
1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
€199,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
1
1
115 м²
2
Предлагается на продажу прекрасный отдельно стоящий дом в Херсониссосе, Крит.Расположен в не…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
1
150 м²
2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Херсониссос, Греция
4
200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровни…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
2
140 м²
2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€349,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
2
2
500 м²
3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€2,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
3
150 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
4
140 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
2
173 м²
1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€178,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
4
2
200 м²
Код недвижимости: HPS330 - Вилла на продажу в Ретимно Центр за € 650.000. Это 200 кв. Вилла …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
1
330 м²
1
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
253 м²
1
Предлагается на продажу уникальная вилла в панорамном расположение в порту Херсониссос. Вилл…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
400 м²
1
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
€749,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
1
310 м²
1
Предлагается на продажу3-х этажная вилла на Крите. Внутреннее пространство составляет 310 кв…
€599,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
6
240 м²
1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
144 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
5
3
260 м²
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
3
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Херсониссос, Греция
5
1
165 м²
1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
1
130 м²
1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
8
2
160 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
1
268 м²
1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла нах…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
5
2
280 м²
1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
€2,00 млн
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