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Купить коттедж с бассейном в Лимин-Херсонису, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Realting.com
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