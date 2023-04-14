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Купить коттедж с видом на море в Лимин-Херсонису, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 2 спальнив Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнатыв Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 комнатав Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 спальнив Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальнив Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 2 спальни
Лимин-Херсонису, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 61 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 5 спаленв Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален
Херсониссос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 5 спаленв Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален
Херсониссос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
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