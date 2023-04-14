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Купить квартиру с бассейном в Лимин-Херсонису, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 240,350
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…
Квартира 3 комнатыв Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 278,300
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
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