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Купить квартиру с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 425,000
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 комнатыв Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 278,300
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
Квартира 1 спальняв Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 1 спальня
Лимин-Херсонису, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
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