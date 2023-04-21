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Жильё с видом на горы в Лименария, Греция

3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
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