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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Лименария
Дома
Дома в Лименария, Греция
Дом
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9 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Лименария, Греция
2 ванных комнат
€ 142,000
Код недвижимости: 11216 - Мезонет на продажу в Тасос Лименария для € 142.000 . Это 104 кв. …
Дом 3 спальни
Лименария, Греция
1 ванных комнат
€ 160,000
Очень красивая мезонетка в центре Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 140 кв.м. На пе…
Дом 2 спальни
Каливия, Греция
1 ванных комнат
€ 230,000
Код недвижимости: 1476 - Дом для продажи в Тасос Агиос Георгиос для € 230.000. Это 180 кв. Д…
Дом 2 спальни
Каливия, Греция
1 ванных комнат
€ 200,000
Код недвижимости: 1436 - Дом на продажу в Thasos Agios Georgios за € 200.000. Это 200 кв. До…
Дом 2 спальни
Каливия, Греция
1 ванных комнат
€ 88,000
Код недвижимости: 1321 - Дом на продажу в Тасос Агиос Георгиос за € 88.000. Это 72 кв. Дом п…
Дом 1 спальня
Каливия, Греция
€ 90,000
Отремонтированный дом 136 кв.м. построен на участке 297 кв.м. в традиционной деревне Аг. Гео…
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
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