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Дома с бассейном в периферийная единица Лесбос, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Western Lesvos
3
Petra
2
Полихнитос
1
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лесбос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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