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Дома с видом на море в периферийная единица Лесбос, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Western Lesvos
3
Petra
2
Полихнитос
1
9 объектов найдено
Дом 7 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
440 м²
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 6 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
330 м²
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 3 спальни в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Дом 6 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
304 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 7 спален в Митилини, Греция
Коттедж 7 спален
Митилини, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спален в Памфила, Греция
Коттедж 6 спален
Памфила, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 2 спальни в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 6 спален в molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лесбос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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