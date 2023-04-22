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Дома в периферийная единица Лесбос, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Western Lesvos
3
Petra
2
Полихнитос
1
17 объектов найдено
Дом 7 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
440 м²
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 6 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
330 м²
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 3 спальни в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом 4 спальни в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
146 м²
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 3 спальни в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Дом 5 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 205 м² Количество этажей 4
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Дом 6 спален в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
304 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 5 спален в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален
Митилини, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 3 спальни в Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни
Митилини, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 2 спальни в Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pterounta, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
Коттедж 7 спален в Митилини, Греция
Коттедж 7 спален
Митилини, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спален в Памфила, Греция
Коттедж 6 спален
Памфила, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 2 спальни в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 1 спальня в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня
Вриса, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
Коттедж 6 спален в molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лесбос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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