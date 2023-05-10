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Виллы с видом на горы в Лептокарья, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 400,000
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 399,000
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 12 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
€ 2,000,000
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